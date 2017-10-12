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В Австрии обезвредили банду грузинских воров

 

В ходе масштабной полицейской спецоперации в Австрии по подозрению в совершении серии квартирных краж задержаны 14 граждан Грузии, передает Интерфакс.

Согласно информации, грузинские граждане подозреваются в ограблении 25 домов в Вене и Инсбруке.

Полиция, как отмечают СМИ, заявляет, что общая стоимость украденного из домов превышает 125 тысяч евро.

Также сообщается, что, по данным австрийской полиции, все задержанные, которым от 20 до 42 лет, подозреваются в членстве в криминальной группировке. Большинство из задержанных прибыли в Австрию из Германии, Франции и Италии.

СМИ отмечают, что полиция Австрии в течение нескольких месяцев проводила расследование.

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