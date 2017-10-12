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Видео из кабины "Боинга" отбило у пользователей желание летать видео

 

Сотрудник авиакомпании Qatar Airways шокировал пользователей Twitter видеозаписью из кабины пилота, на которой запечатлена посадка пассажирского самолета в новозеландском Квинстауне, передает РИА Новости.

Ролик разместил в сети капитан экипажа Boeing 787 Dreamliner Сандип Варма. На кадрах видно, как лайнер летит над горными вершинами, проходит через густые облака и "выныривает" над крупным водоемом. "Вот что видно пилоту, но не видно пассажирам", — говорится в описании.

Часть подписчиков сочла, что пассажирам лучше не знать, какие виды открываются членам экипажа. Некоторые даже заявили, что теперь никогда не полетят в Новую Зеландию.

"Это видео объясняет, почему я никогда не отправлюсь в Квинстаун", — написл Jigar Zaveri.

"Выглядит очень пугающе", — поделился впечатлениями Niall Lyons.

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