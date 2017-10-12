Подписаться на уведомления
 

Сын бизнесмена насмерть сбил полковника-лейтенанта приемная haqqin.az

Автор: Фархад Мамедов, отдел информации 

В 2015 году Халик Сеидов, сын фактического владельца ООО Xaliq Faiqoğlu Фаика Сеидова, на своем внедорожнике Mercedes GL (10 LU 090), мчась на огромной скорости, сбил пешехода – офицера Минобороны Азербайджана полковник-лейтенанта Эльдара Мамедова. В тяжелом состоянии военнослужащего доставили в госпиталь, однако спасти его не удалось. Несмотря на очевидный факт ДТП, медработники фальсифицировали заключение о смерти Эльдара Мамедова, указав, что он «умер от естественных причин».

Таким образом преступление удалось скрыть, и сын бизнесмена к ответственности не привлекался. Видимо, статус неприкосновенности олигарха и членов его семьи оказался выше, чем статус чиновников и генералов, отпрыски которых тоже становились виновниками ДТП со смертельным исходом, однако от уголовной ответственности увильнуть не смогли.

Только за последние несколько месяцев внук председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанова, сын бывшего главы ЗАО «Каспийское морское пароходство», сын заместителя начальника Госслужбы по мобилизации и призыву граждан на военную службу генерала Новрузали Оруджева были арестованы за резонансные ДТП.

Способствовало этому однозначное заявление президента Ильхама Алиева о том, что перед законом все равны и члены семей высокопоставленных чиновников ни под  каким предлогом не смогут избежать ответственности за свои проступки.

Но вот двухлетней давности преступление отпрыска бизнесмена каким-то образом замять удалось...

Напомним, что о преступлении сына Фаика Сеидова общественности стало известно в результате конфликта бизнесмена с его бывшим компаньоном Азадханом Хасмамедовым. Разборки двух олигархов, в которых были задействованы сотрудники частной охранной компании «Рияд», благодаря публикациям в СМИ, вызвали широкий резонанс. Причиной конфликта стало то, что Фаик Сеидов отобрал принадлежащую А.Хасмамедову коммерческую недвижимость. Haqqin.az писал об этом инциденте в нескольких статьях, где была изложена позиция обеих сторон конфликта.

Информация о сокрытии истинной причины смерти полковника-лейтенанта в ДТП в СМИ попала, конечно же, не случайно. Но это не так важно, как то, что сын олигарха устроил в Баку ДТП со смертельным исходом и до сих пор гуляет на свободе. Как получилось, что гибель офицера под колесами трехтонного внедорожника сумели оформить как «смерть по естественным причинам»?

Тогда, в 2015 году, это ДТП было отображено в ленте новостных агентств короткой информацией и не вызвало особого отклика в обществе. К несчастью, подобные инциденты происходят в столице довольно часто. Однако даже в этих скупых строчках информации было указано, что от полученных травм пешеход скончался в больнице. Но вот о том, кто сбил полковник-лейтенанта, не слово. Правда открылась только после того, как отец автохулигана рассорился со своим компаньоном. Лишь тогда сын бизнесмена признался в наезде на пешехода, уверяя, однако, что офицер умер не от полученных травм, а от «сердечного приступа».

Так какие же травмы получил пешеход, сбитый автомобилем сына бизнесмена? В ответе юриста Центрального клинического госпиталя Минобороны на запрос о причинах смерти Эльдара Мамедова говорится, что 18 мая 2015 года полковник-лейтенант Э.Мамедов в тяжелом состоянии был помещен в ортопедическое отделение госпиталя. В этом же документе отмечается, что, несмотря на предпринятые реанимационные меры, спасти жизнь офицера не удалось и была зафиксирована его «биологическая смерть от острой сердечной недостаточности»

То есть получивший тяжелейшие травмы пешеход поступает в госпиталь, где позже умирает от «сердечного приступа»? Очень уж нелогично. А вот то, что врачи, дабы скрыть гибель пациента от полученных травм, состряпали заключение о «биологической смерти», вполне вписывается в образ жизни такого денежного мешка, как Фаик Сеидов. Главный принцип таких как он – «деньги решают всё!"

В Управлении полиции Насиминского района Баку заявили, что уголовное дело, возбужденное по статье 263.2 (ДТП со смертельным исходом), затем в соответствии со статьей 39.1.2 Уголовно-процессуального кодекса было прекращено.

Центр судебной медицинской экспертизы и паталогической анатомии Минобороны почему-то не счел нужным произвести вскрытие для уточнения причин смерти, несмотря на то, что врачи Центрального госпиталя указали в своем заключении травмы пациента: пульмонит легких, смещение четырех правых ребер, разрыв тазобедренного сустава, диафрагмальный перелом, осколочные повреждения желчного пузыря, перелом левого бедра и травматический геморрагический шок второй степени.

Даже тем, у кого нет медицинского образования, ясно, что у человека, получившего ранения, нет шансов на выживание. Однако врачи, закрыв глаза на не совместимые с жизнью травмы, дали заключение о «биологической смерти, вызванной сердечным приступом». Значит, и тот, кто фактически убил человека, и те, кто скрыл преступление, были уверены, что никто об этом не узнает, что в прессу ничего не просочится.

Между тем погиб офицер, и расследованием этого дела должна была заняться Военная прокуратура. Но и это было признано нецелесообразным. И «из-за отсутствия состава преступления» уголовное дело против отпрыска бизнесмена было успешно закрыто.

Как же так, благодаря какой невидимой силе Халик Сидов так и не был привлечен к ответственности? Не создает ли этот случай опасный прецедент? То есть если водитель является сыном бизнесмена, он может насмерть сбивать пешеходов, уверенный, что ему за это ничего не будет?..

3047 просмотров


Старости
Провокация против Азербайджана в Брюсселе
Провокация против Азербайджана в Брюсселе 23 октября
Наша погода
Сегодня 18° / 13°
13 Окт 19° / 12°
14 Окт 19° / 13°
15 Окт 19° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   2.0087 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN

Новостная лента

Икра и коньяк в кабинете генсека Совета Европы наш комментарий
Сын бизнесмена насмерть сбил полковника-лейтенанта приемная haqqin.az
Бена Аффлека обвинили в домогательствах
Видео из кабины "Боинга" отбило у пользователей желание летать видео
В Австрии обезвредили банду грузинских воров
Северная Корея пообещала США «огненный град»
Испания осознала: независимой Каталонии не быть! наш комментарий
Испанский премьер дал Каталонии время подумать
Нельзя в СНГ разговаривать с президентом, как с младшим братом комментарий по горячим следам
Азербайджан осудили в полупустом зале Европы фото
У нас проблемы с телефоном и интернетом. Случайно или нет? информационная безопасность
США сорвали флаги с закрытого консульства России
Нефть продолжает дорожать обновлено
Во время обеда с Папой Римским сбежали двое заключенных
Нового главу ЮНЕСКО все еще не избрали
Известная грузинская актриса найдена мертвой
Bakcell – лучший мобильный оператор Азербайджана фото
Курды обвинили Багдад в подготовке к войне
Глобальный сбой в работе Facebook
Ильхам Алиев завершил визит в Россию
Тиллерсон позвонил Чавушоглу
Американец торговал должностями российских чиновников
Ильхам Алиев поздравил короля Испании
Громкое заявление властей Азербайджана о пересмотре отношений с Советом Европы
Три взрыва в Дамаске
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться