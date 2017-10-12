В 2015 году Халик Сеидов, сын фактического владельца ООО Xaliq Faiqoğlu Фаика Сеидова, на своем внедорожнике Mercedes GL (10 LU 090), мчась на огромной скорости, сбил пешехода – офицера Минобороны Азербайджана полковник-лейтенанта Эльдара Мамедова. В тяжелом состоянии военнослужащего доставили в госпиталь, однако спасти его не удалось. Несмотря на очевидный факт ДТП, медработники фальсифицировали заключение о смерти Эльдара Мамедова, указав, что он «умер от естественных причин».

Таким образом преступление удалось скрыть, и сын бизнесмена к ответственности не привлекался. Видимо, статус неприкосновенности олигарха и членов его семьи оказался выше, чем статус чиновников и генералов, отпрыски которых тоже становились виновниками ДТП со смертельным исходом, однако от уголовной ответственности увильнуть не смогли.

Только за последние несколько месяцев внук председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанова, сын бывшего главы ЗАО «Каспийское морское пароходство», сын заместителя начальника Госслужбы по мобилизации и призыву граждан на военную службу генерала Новрузали Оруджева были арестованы за резонансные ДТП.

Способствовало этому однозначное заявление президента Ильхама Алиева о том, что перед законом все равны и члены семей высокопоставленных чиновников ни под каким предлогом не смогут избежать ответственности за свои проступки.

Но вот двухлетней давности преступление отпрыска бизнесмена каким-то образом замять удалось...

Напомним, что о преступлении сына Фаика Сеидова общественности стало известно в результате конфликта бизнесмена с его бывшим компаньоном Азадханом Хасмамедовым. Разборки двух олигархов, в которых были задействованы сотрудники частной охранной компании «Рияд», благодаря публикациям в СМИ, вызвали широкий резонанс. Причиной конфликта стало то, что Фаик Сеидов отобрал принадлежащую А.Хасмамедову коммерческую недвижимость. Haqqin.az писал об этом инциденте в нескольких статьях, где была изложена позиция обеих сторон конфликта.

Информация о сокрытии истинной причины смерти полковника-лейтенанта в ДТП в СМИ попала, конечно же, не случайно. Но это не так важно, как то, что сын олигарха устроил в Баку ДТП со смертельным исходом и до сих пор гуляет на свободе. Как получилось, что гибель офицера под колесами трехтонного внедорожника сумели оформить как «смерть по естественным причинам»?

Тогда, в 2015 году, это ДТП было отображено в ленте новостных агентств короткой информацией и не вызвало особого отклика в обществе. К несчастью, подобные инциденты происходят в столице довольно часто. Однако даже в этих скупых строчках информации было указано, что от полученных травм пешеход скончался в больнице. Но вот о том, кто сбил полковник-лейтенанта, не слово. Правда открылась только после того, как отец автохулигана рассорился со своим компаньоном. Лишь тогда сын бизнесмена признался в наезде на пешехода, уверяя, однако, что офицер умер не от полученных травм, а от «сердечного приступа».

Так какие же травмы получил пешеход, сбитый автомобилем сына бизнесмена? В ответе юриста Центрального клинического госпиталя Минобороны на запрос о причинах смерти Эльдара Мамедова говорится, что 18 мая 2015 года полковник-лейтенант Э.Мамедов в тяжелом состоянии был помещен в ортопедическое отделение госпиталя. В этом же документе отмечается, что, несмотря на предпринятые реанимационные меры, спасти жизнь офицера не удалось и была зафиксирована его «биологическая смерть от острой сердечной недостаточности»

То есть получивший тяжелейшие травмы пешеход поступает в госпиталь, где позже умирает от «сердечного приступа»? Очень уж нелогично. А вот то, что врачи, дабы скрыть гибель пациента от полученных травм, состряпали заключение о «биологической смерти», вполне вписывается в образ жизни такого денежного мешка, как Фаик Сеидов. Главный принцип таких как он – «деньги решают всё!"

В Управлении полиции Насиминского района Баку заявили, что уголовное дело, возбужденное по статье 263.2 (ДТП со смертельным исходом), затем в соответствии со статьей 39.1.2 Уголовно-процессуального кодекса было прекращено.

Центр судебной медицинской экспертизы и паталогической анатомии Минобороны почему-то не счел нужным произвести вскрытие для уточнения причин смерти, несмотря на то, что врачи Центрального госпиталя указали в своем заключении травмы пациента: пульмонит легких, смещение четырех правых ребер, разрыв тазобедренного сустава, диафрагмальный перелом, осколочные повреждения желчного пузыря, перелом левого бедра и травматический геморрагический шок второй степени.

Даже тем, у кого нет медицинского образования, ясно, что у человека, получившего ранения, нет шансов на выживание. Однако врачи, закрыв глаза на не совместимые с жизнью травмы, дали заключение о «биологической смерти, вызванной сердечным приступом». Значит, и тот, кто фактически убил человека, и те, кто скрыл преступление, были уверены, что никто об этом не узнает, что в прессу ничего не просочится.

Между тем погиб офицер, и расследованием этого дела должна была заняться Военная прокуратура. Но и это было признано нецелесообразным. И «из-за отсутствия состава преступления» уголовное дело против отпрыска бизнесмена было успешно закрыто.

Как же так, благодаря какой невидимой силе Халик Сидов так и не был привлечен к ответственности? Не создает ли этот случай опасный прецедент? То есть если водитель является сыном бизнесмена, он может насмерть сбивать пешеходов, уверенный, что ему за это ничего не будет?..