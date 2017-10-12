Армянская сторона, закусившая удила и подгоняемая некоторыми европейскими деятелями – ликует. Haqqin.az уже сообщал о том, что накануне под влиянием и по непосредственной рекомендации Генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, развернувшего в последнее время беспрецедентную кампанию очернения Азербайджана, Парламентская Ассамблея Совета Европы, приняла резолюцию N14403 по докладу «Положение демократических институтов в Азербайджане». За доклад, критикующий Азербайджан и подготовленный докладчиками ПАСЕ по Азербайджану Стефаном Шеннаком и Сезарем Предой, проголосовали 117 человек, против - 18.

Делегаты призвали Азербайджан незамедлительно обеспечить полное исполнение решений Европейского суда по правам человека, не упомянув при этом другие государства, входящие в правовое поле Евросуда, которые не выполняют тысячи решений ЕСПЧ.

Но самое главное даже не это. В последнее время с подачи некоторых европейских политиков, стало модно обвинять Азербайджан в подкупе коллег этих же политиков, которые обвиняют Баку. Но что же произошло сейчас?

Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы по итогам третьего тура избрана Стелла Кириакидес. Ее в третьем туре поддержали 132 члена ПАСЕ. А конкурент Кириакидес - Эмануэлис Зингерис не прошел.

Знаете, что здесь интересно? Считалось (по версии армянского стороны), что он один из кандидатов на пост председателя ПАСЕ – «клиент Азербайджана». Об этом, к примеру, заявила изданию «Айсор» Наира Зограбян, член армянской делегации в ПАСЕ.

Касаясь выдвинутых на пост председателя ПАСЕ кандидатов, член армянской делегации заявила, что за прошедшие годы представитель Кипра Стелла Кириакидес зарекомендовала себя как «довольно уравновешенный и беспристрастный» парламентарий, в отличие от другого кандидата, представителя Литвы Эмануэлиса Зингериса.

«Эмануэлис Зингерис – один из ярых лоббистов Азербайджана и тех, кто замешан в «азербайджанской прачечной», посему понятны усилия азербайджанской делегации сделать все, чтобы хотя бы до января их клиента Педро Аграмунта на этой должности заменил другой клиент, литовский делегат Эмануэлис Зингерис», - заявила Наира Зограбян.

Так называемый «лоббист Азербайджана» - не прошел. Победил кандидат, которого поддерживала Армения. Но что-то от европейских политиков не слышно гневных окриков в адрес Еревана.

Более того, на этой волне в ПАСЕ предложили аннулировать доклады европейских депутатов авторы которых являются «героями» тех или иных коррупционных историй. А представитель делегации Армении в ПАСЕ, все та же Наира Зограбян в своем выступлении призвала выдворить из Ассамблеи всех европейских лоббистов Азербайджана. Но почему же не выдворить армянских лоббистов? А о Стелле Кириакидес армянская представительница отзывалась более чем однозначно, показав, что именно она и только она устраивает Ереван.

Армянская сторона активно использует термин «икорная дипломатия», подразумевающий, что азербайджанская сторона якобы подкупает европейских дипломатов и политиков. Но, как я уже писал ровно два года назад (такое вот совпадение), термин «икорная дипломатия» давно надо бы заменить на «коньячная дипломатия». И, кстати, о существовании так называемого «коньякопровода Ереван-Европа» говорили давно и армянские правозащитники. Было это около 10 лет назад, а может и раньше. Уже тогда всплывали факты подкупа европейских депутатов армянскими деятелями.

Вот цитата из статьи двухлетней давности. Опубликована она была на haqqin.az, а затем в «Эхо Москвы».

«Жаль, что азербайджанская сторона в то время не стала активно использовать термин «коньякопровод». Тем самым позволив армянской стороне растиражировать термин «икорная дипломатия». Но еще не поздно, и новый скандал, связанный с Арменией вполне позволяет сделать это.

А что же случилось? Оказалось, что руководитель парламентской фракции АНК заявил, что председатель Конституционного суда Гагик Арутюнян подкупил Венецианскую комиссию и есть факты, которые при необходимости будут представлены.

Как пишет армянский портал «Первый Информационный», это, конечно, крайне серьезное заявление, которое имеет не только внутриполитический, но и, по сути, также и международный контекст. «Потому что, если выяснится, что действительно существуют достоверные факты того, что Венецианскую комиссию в Армении власти подкупили, то это уже международный скандал, поскольку Венецианская комиссия, по сути, является структурой, имеющей международную репутацию, и не создана только для Армении, и работает не только с Арменией».

Европейские структуры давно превратились в арену «битвы компроматов». Кто и как сделал это возможным?.. Ответы известны. И это вновь о Турбьерне Ягланде.