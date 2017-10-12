Армяне стреляют из снайперских винтовок

Вооруженные силы Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 118 раз, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах в Иджеванском районе, в селе Мосесгех и на безымянных высотах в Бердском районе, на безымянных высотах в Красносельском районе Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в Газахском, Товузском, Кедабекском районах.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тертерского, Агдамского, Физулинского, Джебраильского районов, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.