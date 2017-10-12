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Россия шпионит через антивирус Касперского Американские СМИ

 

Россия использовала софт «Лаборатории Касперского» для шпионажа за компьютерами по всему миру. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Они утверждают, что антивирусные программы компании искали на компьютерах файлы с пометкой «совершенно секретно» секретные кодовые названия правительственных программ США. Источники газеты затрудняются ответить, сколько всего компьютеров стали объектом «шпионажа со стороны России».

Накануне The New York Times сообщила, что ограничения на работу программного обеспечения компании «Лаборатория Касперского» в США были введены после того, как израильские спецслужбы выявили якобы имеющийся в антивирусе хакерский инструментарий, позволяющий тайно получать доступ к информации на компьютере жертвы. Израильтянам удалось взломать собственную сеть «Лаборатории Касперского», утверждает издание, и выяснить, что антивирусное ПО, которым пользуется более 400 миллионов человек по всему миру, представляет собой своего рода глобальный поисковый инструмент по конфиденциальной информации.

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