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NIKOIL | Bank предлагает наличные деньги

 

Срочно нужны наличные деньги? Наличные деньги в манатах? Наличные деньги в манатах под низкий процент?! Тогда приходите в NIKOIL | Bank и оформите кредит до 30 000 манатов сроком до 36 месяцев и по выгодной годовой процентной ставке!

Кроме этого, сумма до 3 000 манатов выдается без поручительства. Всего лишь предоставьте в любое отделение банка удостоверение личности с документами, подтверждающими доходы, и кредит ваш!

NIKOIL | Bank универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции.

Информацию о банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981.

Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil

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