США перебросили войска к российским границам

У российских границ развернулась целая дивизия Вооруженных сил США, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Согласно информации, в Польшу прибыла 2-я бронетанковая бригада США, которая развернулась там с бронетехникой в районе населенных пунктов Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань.

Конашенков при этом указал, что техника 3-й бронетанковой бригады (87 танков M1A1 Abrams, тяжелые самоходные гаубицы M109 Paladin, 144 БМП Bradley, и еще около сотни единиц машин) территорию Польши так и не покинула.

«Де-факто в Польше и Прибалтике сейчас развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США, куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе Рамштайн», — сказал официальный представитель оборонного ведомства.