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Турция перебрасывает танки на границу с Ираком

 

Танковые подразделения с различных воинских частей Турции передислоцированы в приграничную с Ираком провинцию Ширнак, сообщает агентство Anadolu.

По данным военных источников, танки будут размещены непосредственно на границе с Ираком в районе проведения совместных военных учений Ирака и Турции, начатых в сентябре вблизи КПП "Хабур" в районе Силопи в связи с проведенным в Иракском Курдистане референдумом о независимости. 

В целях безопасности бронетехника прибыла в район границы в ночное время суток.

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