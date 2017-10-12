Международный нефтяной саммит в Баку

В Баку начал работу международный нефтяной саммит, организованный международным ценовым агентством Argus при поддержке его главного партнера - Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), сообщает Report.
Саммит соберет более 250 руководителей международных нефтяных, транспортных, торговых, нефтехимических компаний, профильных министерств, а также представителей госорганов Азербайджана, России, Грузии, Туркменистана, Ирана, Швейцарии, ОАЭ, Казахстана, Великобритании, Румынии, Украины, Турции и других стран.
Участники саммита обсудят вопросы развития логистических маршрутов экспорта нефти и нефтепродуктов, нефтехимической продукции, изменений на рынках прикаспийских стран, расширения и модернизации транспортной инфраструктуры, а также особенности развития газовых проектов.