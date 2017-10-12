У азербайджанца изъяли крупнейшую в Полоцке партию наркотиков

В ходе проведения международной антинаркотической операции по пресечению канала поставки наркотических средств и психотропных веществ из России в Беларусь новополоцкими правоохранителями была получена оперативная информация о планирующейся поставке.

Около полуночи 10 октября на перроне железнодорожного вокзала в Полоцке правоохранители задержали гражданина Азербайджана, у которого в ходе личного обыска обнаружили и изъяли 54,35 грамма героина.

Установлено, что 49-летний мужчина прибыл из Москвы, а изъятое наркотическое средство, эквивалентное 500 разовым дозам, предназначалось для распространения на территории Новополоцка и Полоцкого региона. На черном рынке данная партия наркотика стоит около 2 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК РБ, подозреваемый задержан.