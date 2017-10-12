Белую вдову из ИГ убили в Сирии

Самая разыскиваемая террористка Великобритании Салли Джонс, известная как Белая вдова, была убита в Сирии в результате удара американского беспилотника. Об этом сообщает The Guardian.

50-летняя Джонс погибла еще в июне этого года вместе с 12-летним сыном. Однако известно об этом стало только сейчас. При этом отмечается, что анализ ДНК не был проведен, поэтому в информации нельзя быть до конца уверенными.

По словам американских военных, женщина была убита, когда пыталась сбежать из сирийского города Ракка, окруженного курдскими отрядами.

Салли Джонс ранее была участницей британской панк-группы Krunch. В 2013 году вместе со своим возлюбленным, хакером Джунаидом Хусейном из Бирмингема, решила присоединиться к боевикам террористической группировки «Исламское государство». Мужчину убили еще в 2015 году, после чего Джонс получила прозвище Белая вдова.