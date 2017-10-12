Подписаться на уведомления
 

В Украине футбольные фанаты избили депутата Рады

 

Фанаты футбольного клуба «Днепр» избили президента клуба «Днепр-1», депутата Верховной Рады от фракции «Народного фронта» Юрия Березу. Инцидент произошел на стадионе «Днепр-Арена» во время матча 16-го тура второй лиги чемпионата Украины, передает ua.tribuna.com.

Во время драки у болельщиков «Днепра-1» отобрали баннеры и барабан. Фанаты «Днепра» вывесили также баннер: «Мы сломаем вам Березу и развалим ваш "Причал" (неофициальный сайт болельщиков днепровского клуба)».

После произошедшего народный избранник сказал телеканалу «112 Украина», что на стадионы необходимо вернуть сотрудников правоохранительных органов. «Те, кто приходит на стадион не болеть, а драться, — им не место на спортивных аренах... Идите в Вооруженные силы Украины и там проверяйте свою силу... В данный момент это и есть для меня внутренний враг», — отметил парламентарий. 

Он добавил, что на «больных людей» не обижается. «У меня дочь практически за минуту забрала внука, который до этого был у меня все время на руках. Представьте: внуку один год — и как он упорно хлопал в ладоши, поддерживая команду», — подчеркнул Береза.

642 просмотров


Старости
У нас проблемы с телефоном и интернетом. Случайно или нет?
У нас проблемы с телефоном и интернетом. Случайно или нет? информационная безопасность
Наша погода
Сегодня 18° / 13°
13 Окт 19° / 12°
14 Окт 19° / 13°
15 Окт 19° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   2.0194 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Россия ужесточает контроль за помидорами из Азербайджана и Армении
Курс маната стабилен
В Баку сохранится пасмурная погода
Тайные переговоры главы казахстанских спецслужб с Тиллерсоном
Президент Болгарии едет в Баку
Кыргызстан превращают в арену столкновения Казахстан и Узбекистан Комментирует член Госсовета
Переговоры "ЛУКОЙЛ" и SOCAR по экспорту российской нефти
В Иране сменили губернаторов провинций
Махмуд Аббас впервые за 10 лет посетит сектор Газа
Абульфаз Гараев анонсировал шопинг-фестиваль: покупателям вернут 13% от стоимости покупки
Курды готовы к диалогу с Ираком
Агаларовы построят Agalarov Tower вместо башни Трампа
Напряженность на киргизско-казахской границе
Шойгу заявил об ухудшении ситуации в Афганистане
Gucci откажется от меха
Россия выделяет Армении 100 миллионов на покупку вооружений
В Украине футбольные фанаты избили депутата Рады
Белую вдову из ИГ убили в Сирии
Джавид Гурбанов: «Баку - Тбилиси - Карс готов к эксплуатации»
У азербайджанца изъяли крупнейшую в Полоцке партию наркотиков
Международный нефтяной саммит в Баку
Турция перебрасывает танки на границу с Ираком
США перебросили войска к российским границам
NIKOIL | Bank предлагает наличные деньги
Kapital Bank открыл обновленный филиал Тертер
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться