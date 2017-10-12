Россия выделяет Армении 100 миллионов на покупку вооружений

Россия предоставит Армении государственный экспортный кредит в размере 100 миллионов долларов для покупки и финансирования поставок современного вооружения и военного оборудования. Как сообщает Арменпресс, вопрос о подписании соответствующего соглашения включен в повестку заседания правительства Армении, которое состоится 12 октября.

Согласно этому документу, государственный экспортный кредит в размере 100 миллионов долларов будет предоставлен сроком на 20 лет, 5 из которых, с 3-процентной годовой ставкой, являются льготными, . Согласно обоснованию проекта, подписание соглашения соответствует стратегическим интересам Армении, и его реализация будет служить целям укрепления безопасности страны.

Напомним, что Армения 26 июня 2015 года подписала кредитное соглашение с правительством Российской Федерации на сумму 200 млн долларов для закупки вооружения.