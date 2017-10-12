Шойгу заявил об ухудшении ситуации в Афганистане

Ситуация в Афганистане динамично меняется не в лучшую сторону. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По его словам, Россия и Таджикистан проводят совместные учения, направленные на уменьшение рисков и повышение стабильности в этом регионе. «Естественно, с оглядкой на вас, то, что происходит на границе Таджикистана. Я имею в виду, в первую очередь, Афганистан и те угрозы, которые идут оттуда в связи с довольно нестабильной ситуацией, которая динамично меняется. И меняется не в лучшую сторону», — сказал Шойгу в ходе встречи с главой военного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо.

Глава минобороны РФ также отметил, что «есть вопросы, связанные с работой российской военной базы в Таджикистане». «Но это текущие дела. Думаю, что мы их обсудим и найдем приемлемые решения. Во всем остальном наше сотрудничество в военной и военно-технической сфере развивается достаточно успешно», — сказал он.