Агаларовы построят Agalarov Tower вместо башни Трампа

Crocus Group собирается построить многофункциональный комплекс Agalarov Tower на территории Crocus City в Красногорске.

По словам вице-президента компании Эмина Агаларова, девелопер возведет башню вместо Trump Tower, запланированной ранее, передают российские СМИ.

Агаларов не уточнил параметры будущего проекта, однако отметил, что комплекс Agalarov Tower будет построен "в пределах одной человеческой жизни".

Ранее президент компании Crocus Group Арас Агаларов исключил реализацию совместных бизнес-проектов с Дональдом Трампом после победы того на президентских выборах в США.

Ранее американские СМИ сообщили, что проект Trump Tower в Москве предусматривал строительство гостиницы (около 250 элитных квартир), спа-центра и другой коммерческой недвижимости под брендом дочери Дональда Трампа Иванки.