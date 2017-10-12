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Абульфаз Гараев анонсировал шопинг-фестиваль: покупателям вернут 13% от стоимости покупки

Автор: Отдел информации 

В течение месяца участники шопинг-фестиваля получат от 10 до 13 процентов от общей стоимости  покупкок, превышающей  сумму в сто манатов. Об этом заявил на пресс-конференции министр культуры и туризма Абульфаз Гараев, сообщает корреспондент haqqin.az

По его словам, граждане Азербайджана, а также иностранные туристы смогут воспользоваться системой Tax Free во время шопинг-фестиваля в Баку.

Таким образом местные граждане, покупая товары легкой промышленности во время шопинг-фестиваля, смогут вернуть себе определенную часть потраченных средств — налога на добавленную стоимость (НДС). Для этого нужно будет лишь предоставить кассовый чек на покупку в специально отведенных для этого местах и в течение десяти дней получить деньги – как наличным расчетом, так и начислением на банковскую карту.

Возвращение НДС распространяется на покупки, сделанные лишь в тех магазинах, где будет иметься специальный логотип шопинг-фестиваля, то есть в торговых объектах, которые пройдут регистрацию как участники стимулирующей программы.

Реализация системы Tax Free будет возложена на Министерство налогов. а размер возвращаемых средств составит  10 - 13% от стоимости покупки.

По словам Гараева, согласно данным Всемирной организации туризма (ВОТ), последние десять лет торговый туризм стремительно набирает обороты. Ряд стран умело пользуется этим. Шопинг является одной из основных категорий расходов туристов: согласно анализу предпочтений туристов по всему миру, и сегодня шопинг находится на четвертом месте , составляя 35% от общих туристических трат.

Если в прошлом году в фестивале были задействованы 178 торговых объектов, то в этом году - 410. На сегодня присоединились к фестивалю новые два супермаркета - «Нептун» и «Браво.

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