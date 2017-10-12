Курды готовы к диалогу с Ираком

Курдская автономия готова к серьезному диалогу с иракским правительством, чтобы добиться отмены санкций, введенных Багдадом в отношении региона из-за проведения незаконного референдума о независимости, говорится в заявлении курдской администрации, сообщает Анадолу.

В заявлении отмечается, что Эрбиль готов обсуждать с Багдадом в рамках Конституции страны вопросы, касающиеся сухопутных границ, государственных услуг населению, функционирования банков и аэропортов и т.д.

Ответственность за возможные столкновения между армией, вооруженными группировками и силами пешмерге в Киркуке в других спорных районах полностью ложится на премьер-министра Ирака Хайдера аль-Ибади, говорится в заявлении.

Премьер Ирака Хайдер аль-Ибади ранее заявил, что главным условием для начала диалога с Эрбилем является отмена итогов референдума о независимости Иракского Курдистана.