В Иране сменили губернаторов провинций

Министерство внутренних дел Ирана в среду назначило четверых новых губернаторов в провинции Западный Азербайджан, Курдистан, Голестан и Маркези, сообщает информационное агентство Tasnim News.

Представитель министерства внутренних дел Ирана Салман Самани сказал, что четыре кандидата на должности были предложены и одобрены на заседании Кабинета министров во главе с президентом Роухани.

Мохаммад Махди Шахриари, Бахман Морадния, Манаф Хашеми и Али Агазаде были назначены губернаторами соответственно Западного Азербайджана, Курдистана, Голестана и Маркези.