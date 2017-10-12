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Переговоры "ЛУКОЙЛ" и SOCAR по экспорту российской нефти

 

Российская компания "ЛУКОЙЛ" ведет переговоры с азербайджанской госнефтекомпанией SOCAR о продолжении поставок российской нефти по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД). Об этом сообщил в четверг директор по торговле компании "Литаско" (100-процентная дочка "ЛУКОЙЛ") Алексей Дзюба на Международном нефтяном саммите Argus 2017 в Баку.

"Переговоры ведутся. Мы работаем с SOCAR в этом направлении," - сказал он.

Общая протяженность нефтепровода БТД составляет 1768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров - по территории  Грузии и 1076 километров - по территории Турции. Строительство трубопровода началось в 2003 году, а его заполнение нефтью - в 2005 году.

Акционерами BTC Co, которая была учреждена первого августа 2002 года для реализации проекта, являются: BP (30,1 процента), AzBTC (25 процентов), Chevron(8,9 процента), Statoil (8,71 процента), ТРАО (6,53 процента), Eni (пять процентов), Total (пять процентов), Itochu (3,4 процента), Inpex (2,5 процента), CIECO (2,5 процента) и ONGC (2,36 процента).

Международный нефтяной саммит организован глобальным международным ценовым агентством Argus при поддержке генерального партнера - SOCAR.

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