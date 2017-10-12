В воскресенье, 15 октября, в Киргизии должны пройти президентские выборы. Обстановка в стране и в целом в регионе в преддверии голосования накаляется. Звучат предположения о возможности волнений после выборов. Казахстан стягивает войска к границе с Киргизией. В это же время Бишкек обвиняет Астану во вмешательстве в избирательный процесс в стране.

О том, что происходит в регионе, haqqin.az рассказал политический консультант, эксперт Совета по укреплению национального единства и религиозной политике при президенте Кыргызской Республики Денис Бердаков.

«Казахстан и Кыргызстан - это родственные страны, но власти которых последние 20 лет ищут компромисс по линии "старший и младший брат". Ситуация в стране в целом спокойная. Но накал предвыборной борьбы просто запредельный», - отмечает собеседник.

По его словам, действующий президент Киргизии Алмазбек Атамбаев решил провести «максимально возможные в наших условиях чистые выборы»: «Он у нас вообще большой оригинал. Ни тебе заказных политических убийств, ни кучи родственников на высших должностных постах... Идеалист».

«И в итоге всей этой игры в демократию мы как-то незаметно подошли к сильнейшему противостоянию. В Кыргызстане нет гражданского общества в западном понимании, где партии - это, скорее, кружки по финансовым интересам. В итоге эти выборы стали настолько конкурентными, что раскололи электорат на две части», - говорит Д.Бердаков.

При этом эксперт считает, что новой революции в данном случае ждать точно не стоит. «Не та обстановка как внутри самой Киргизии (большинство элит устраивает консенсусный кандидат от партии власти Сооранбай Жээнбеков), так и за ее пределами (Китай и Россия не допустят дестабилизации в ключевом для них регионе)».

Однако особую пикантность ситуации придает тот факт, что выборы в Киргизии это «спор Узбекистана и Казахстана за региональное лидерство», отмечает эксперт.