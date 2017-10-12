Президент Болгарии едет в Баку

Завтра начнется двухдневный официальный визит в Азербайджан президента Болгарии Румена Радева. Визит состоится по приглашению главы азербайджанского государства Ильхама Алиева, сообщает официальный сайт болгарского президента.

В ходе визита Радев проведет встречи с Ильхамом Алиевым, а также с премьер-министром Артуром Расизаде и первым вице-спикером Милли Меджлиса Зияфетом Аскеровым.

На встречах будет обсуждаться двусторонний политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество и партнерство в области образования, науки и культуры, энергетических и транспортных отношений. Также будут затронуты актуальные международные проблемы и вопросы глобальной безопасности и миграции.