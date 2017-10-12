Тайные переговоры главы казахстанских спецслужб с Тиллерсоном

Председатель Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов, находясь в Вашингтоне, встретился с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщается в фейсбуке Госдепартамента США.

Встреча прошла 10 октября при закрытых дверях. Детали состоявшихся переговоров не приводятся. Официальная цель визита также неизвестна. Ни одно казахстанское СМИ о данном событии не сообщало.

По информации сотрудницы Voice of America Навбахор Имамовой, опубликовавшей в своем твиттере соответствующее фото, на встрече обсуждались вопросы региональной безопасности, значения Казахстана в Совете Безопасности ООН (в 2017 году он стал непостоянным участником СБ), борьбы с терроризмом и ситуация в Сирии.

Собственные источники «Ферганы» в США сообщают, что речь на встрече шла также о визите президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США, намеченном на начало 2018 года.