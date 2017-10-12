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В Баку сохранится пасмурная погода

 

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, временами пасмурная погода, локальные  дожди ночью и утром и северо-восточный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне: ночью - 13 - 15°, днем - 17 - 20°; в Баку: ночью - 13 - 15°, днем - 18 - 20° тепла.

Атмосферное давление - 765 мм ртутного столба. Относительная влажность - 75 - 85%.

В районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди. Утром в отдельных местах туман. Западный ветер усилится. Температура воздуха: ночью - 9 - 14°, днем - 18 - 23°; в горах: ночью - 1 - 6°, днем - 6 - 10° тепла.

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