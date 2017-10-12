Биткоин ставит новый рекорд

Курс биткоина сегодня преодолел отметку в $5,1 тысячи. Впервые курс самой популярной криптовалюты превысил пять тысяч долларов в начале сентября этого года, сообщает Лайф.

Так, на 2 сентября стоимость биткоина была $5013. После этого, в связи с публикацией китайского издания Caixin, которое сообщило о намерении властей КНР закрыть все криптовалютные биржи в стране, курс его стал понижаться.

Отметим, что впервые концепция биткоина появилась в 2008 году, и на сегодняшний день по всему миру работают тысячи майнинг-ферм, которые генерируют данную криптовалюту.