Шаварш Кочарян: Армения против вступления Азербайджана в «путинский союз»

Заместитель главы МИД Армении Шаварш Кочарян заявил, что Армения против вступления Азербайджана в ЕАЭС.

«Азербайджан не обращался с вопросом о членстве в ЕАЭС, но если обратится, то наша позиция четкая – мы против. Чтобы стать наблюдателем в ЕАЭС, то, согласно положениям соглашения, этот статус не может быть отдан стране, которая проводит действия во вред страны-члена и всей организации. Достаточно лишь отметить блокаду, что уже не может не рассматриваться в качестве шага во вред стране-члену», — заявил журналистам Шаварш Кочарян по окончании заседания правительства.

По его словам, не может быть и речи даже о возможности получения Азербайджаном статуса наблюдателя в ЕАЭС.