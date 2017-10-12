Хельсинкская комиссия проведет слушания по Карабаху

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известная как Хельсинкская комиссия США, проведет 18 октября слушания на тему о вероятности возобновления войны в Карабахе и роли США и ОБСЕ в этом вопросе, сообщает Turan.

В сообщении комиссии говорится, что на линии противостояния, разделяющей стороны, постоянно регистрируются многочисленные нарушения прекращения огня, каждое из которых способно повлечь более масштабный конфликт с участием России, Турции и Ирана.

На слушаниях будут присутствовать два бывших сопредседателя Минской группы, а также известный независимый эксперт-конфликтолог, которым надлежит дать оценку текущему состоянию конфликта и определить перспективы его урегулирования.

B частности, выступят здесь посол Кэри Кавано - бывший сопредседатель МГ ОБСЕ (1999 - 2001),Магдалена Гроно - директор программы Международной кризисной группы и Джеймс Уорлик - бывший сопредседатель МГ ОБСЕ (2013 - 2016).