Генерал Сидоров: «Техника, привезенная на учения, не останется в Армении»

Действует программа по оснащению Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современным вооружением. Об этом на сегодняшней встрече с журналистами заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, сообщает Tert.am.

«Новые боеприпасы и техника заменят старые. Постепенно происходит комплектация. В настоящее время мы уделяем большое внимание средствам разведки и управления», - сказал он.

Он заверил, что российские войска обеспечены современным вооружением, страны – участницы ОДКБ – также, и в том числе Армения в достаточной мере обладает современной техникой.

«Не могу огласить детали, но имеются все необходимые боеспособные силы», - отметил Сидоров.

На вопрос о том, останется ли в Армении продемонстрированная на военных учениях ОДКБ техника, А.Сидоров ответил, что оружие это в республике не останется.

«По окончании учений в Армении не останется техника. Представленное вооружение будет доставлено туда, откуда было привезено», - отметил он.