Минналогов открестилось от повышения цен на масло

Министерство налогов Азербайджана прокомментировало последнее повышение цен на сливочное масло и другие продукты.

Как заявил haqqin.az замминистра налогов Сахиб Алекперов, его ведомство также обеспокоено последним подорожанием некоторых видов продовольственных товаров, к коему, однако, никакого отношения не имеет.

"Никаких изменений налогов или акцизов не было, поэтому говорить о том, что повышение цен связано с налогами, было бы неправильно. С другой стороны, для повышения цен есть объективные и субъективные причины, которые находятся в центре внимания соответствующих органов", - сказал он.