Пресс-секретарь Эрдогана: Разногласия с США можно решить за один день

Визовый кризис между Турцией и США не является слишком сложной проблемой: ее можно решить за один день. Такое мнение высказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, отвечая на вопросы журналистов в эфире телеканала TRT

"Существующие разногласия с США не являются сложной проблемой, все можно решить за один день. Мы оценим предложения американской стороны о том, как их можно преодолеть", - отметил он.

Ранее, в четверг, телеканал NTV сообщил, что делегация Госдепартамента во главе с первым заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джонатаном Коэном посетит Турцию на следующей неделе для обсуждения визового кризиса.