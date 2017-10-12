Активиста Рамина Гаджилы приговорили за мошенничество

В Насиминском районном суде завершился процесс по уголовному делу в отношении граждан, обвиняемых в подмене полномочий должностных лиц при подделке государственных наград, печатей, штампов и бланков, их незаконном изготовлении и продаже, а также использовании поддельных документов.

Как сообщает АПА, согласно вердикту суда, обвиняемый молодежный активист Рамин Гаджилы приговорен к условному наказанию с испытательным сроком 2 года.

Другие подсудимые – Анар Велиев, Галиб Фараджов, Орхан Акберов, Гисмет Мамедов и Джавид Мамедов - приговорены к двум годам принудительных работ.

Уголовное дело было возбуждено в связи с тем, что Гаджилы Рамин Расим оглы предъявил в Консульский отдел посольства США в Азербайджане поддельные документы с целью оформления виз для лиц, желающих посетить Соединенные Штаты.

Согласно обвинению, для получения виз в США подделывались справки с места работы, данные о зарплате и другие документы.