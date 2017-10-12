Евросоюз создает собственную прокуратуру

Евросоюз утвердил решение о создании общеевропейской прокуратуры, которая займется расследованием финансовых преступлений, передает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

"12 октября норматив об учреждении Европейской прокуратуры был одобрен странами-членами, которые принимают участие в ее создании", - отмечается в документе.

Совет подчеркивает, что в настоящее время 20 стран-членов выразили согласие принять участие в создании прокуратуры.

Штаб-квартира прокуратуры будет находиться в Люксембурге.