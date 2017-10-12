На военном параде в Мадриде разбился истребитель

В Испании разбился истребитель, участвовавший в военном параде в Мадриде, сообщает Telegram-канал "Каталонский кризис".
По предварительным данным, истребитель Eurofighter потерпел крушение возле авиабазы Лос Йянос, что вблизи города Альбасете. Подробности инцидента уточняются.
Военный парад 12 октября в Мадриде проходит по случаю двойного праздника - Дня cвятой Девы Пилар и Дня Испанидад. Парадом руководит лично король Испании Филипп VI.
Accidente aéreo en la Base Aérea de Los Llanos. #albacete pic.twitter.com/4D488KICpO— MARIO_RP (@marioruiz_ab) 12 октября 2017 г.