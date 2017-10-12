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США выходят из ЮНЕСКО обновлено

 

США выходят из состава ЮНЕСКО, говорится в заявлении Госдепартамента, передает ТАСС.

Ранее в четверг агентство Reuters со ссылкой на диписточники сообщило о том, что власти США намерены объявить о выходе из организации в ближайшие дни.

В 2011 году Вашингтон отказался финансировать организацию после принятия в ее ряды Палестины. Примеру США последовал Израиль, вследствие чего организация лишилась 22% своего финансирования.

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Власти США намерены официально объявить о выходе страны из UNESCO (Агентства ООН по вопросам образования, науки и культуры), пишет американское издание Foreign Policy. 

Об этом решении может быть объявлено уже на следующей неделе.

Как отмечается в статье, в данной связи Вашингтон руководствуется двумя мотивами: стремлением к экономии финансовых средств и желанием выразить протест в отношении принятия UNESCO антиизраильских резолюций.

В то же время, по сведениям Foreign Policy, США намерены сохранить свое присутствие в UNESCO в качестве государства-наблюдателя.

В публикации говорится, что вопрос о выходе США из UNESCO, поднятый госсекретарем Рексом Тиллерсоном, обсуждался несколько недель назад в кулуарах Генассамблеи ООН. В частности, обсуждался он на встрече президента США Дональда Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Объявление об этом решении откладывалось до выборов нового гендиректора UNESCO, которые должны состояться завтра. Основными кандидатами на этот пост являются Одри Азулай (Франция) и Хамад бин Абдулазиз аль-Кауари (Катар). Париж попросил Вашингтон поддержать их кандидата и рассчитывает, что США все же не выйдут из состава UNESCO в ныне переживаемый агентством кризисный  период.

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