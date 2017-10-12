Таможня дает добро на ввоз некачественного сливочного масла?

Председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев объяснил журналистам, почему так резко возросла цена сливочного масла. Оказывается, это общая тенденция мирового рынка, что «не может не влиять на цены на импортируемой в страну продукции».

Большая часть продаваемого в Азербайджане сливочного масла, действительно, ввозится из-за рубежа, однако в странах-экспортерах подорожали высококачественные, практически натуральные виды этого продукта, тогда как сорта пониженной жирности, не говоря уже о спредах, остались практически на прежнем ценовом уровне. А ведь в Азербайджан импортируются именно такие, обедненные по жировым, натуральным и вкусовым качествам сорта. Более того, к нам приходят откровенные фальсификаты, но по цене элитного сливочного масла.

«Сегодня почти 40 процентов продаваемого в стране сливочного масла не соответствует стандартам качества и представляет опасность для здоровья граждан», - отмечает руководитель Союза потребителей Азербайджана Эюб Гусейнов.

Как сообщил Э.Гусейнов haqqin.az, Союз потребителей неоднократно выявлял факт продажи населению не соответствующего стандартам качества сливочного масла.

«Раньше, обнаружив подобное, наша организация обращалась в различные государственные структуры и добивалась проведения соответствующих проверок со стороны государственных структур. Как правило, результаты проверок подтверждали нашу правоту, и вскоре реализация некачественных продуктов, в том числе и масла, прекращалась. Однако с введением с в 2015 году моратория на проверки предпринимательской деятельности некачественные товары захлестнули страну, а госструктуры больше не реагируют на нашу информацию о выявленных фактах недобросовестности импортеров и продавцов», - утверждает руководитель Союза потребителей.

Между тем президент Центра национальной кухни Таир Амирасланов выразил сомнение в достоверности сказанного Э.Гусейновым.

«Все поступающие в страну продукты питания, в том числе и сливочное масло, подвергаются проверке на таможне. Еще более углубленный анализ качества вслед за тем осуществляется в республиканском Центре гигиены и эпидемиологии», - сказал Т.Амирасланов haqqin.az.

Увы, оптимистичное предположение нашего именитого кулинара полностью перечеркивается утверждением руководителя Республиканского Центра гигиены и эпидемиологии Имрана Абдуллаева.

«Ввоз и продажа поступающих в страну продуктов питания осуществляется субъектами предпринимательства, а проверки самих этих субъектов, как известно, приостановлены сроком на два года. Так что сейчас наш Центр проводит проверки лишь при установлении факта угрозы здоровью граждан», - сказал специалист-эпидемиолог haqqin.az, выразив, впрочем, надежду на то, что поступающие в страну продукты подвергаются тщательной проверке на таможне.

Насколько это реально, вновь разъяснил нам глава Союза потребителей Эюб Гусейнов.

«Все поступающие в страну продукты питания действительно подвергаются осмотру карантинной и санитарно-гигиенической службой таможенного комитета. Однако эти проверки проводятся на очень низком уровне», - сказал Э.Гусейнов и привел в пример недавнюю историю с недоброкачественной курятиной из Украины, по поводу реализации которой Генпрокуратура даже возбудила уголовное дело.

«Если бы проверки на таможне действительно проводились тщательно, то каким образом эти куры могли попасть в Азербайджан?» - справедливо заметил он.

Мнение же на сей счет руководителя пресс-службы Государственного таможенного комитета Натика Ахундова выяснить нам так и не удалось – на наши звонки он упорно не отвечал.