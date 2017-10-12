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Рашад Садыхов: «Я не хотел попадания «Карабаха» в групповой раунд Лиги чемпионов»

Автор: Отдел спорта 

У капитана «Карабаха» Рашада Садыхова сегодня состоялась встреча со студентами Азербайджанского университета туризма и менеджмента.

На встрече экс-капитану сборной Азербайджана был задан вопрос по поводу Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Если хотите знать мое мнение, то я всегда хотел играть в групповом турнире Лиги Европы, - ответил Р.Садыхов. – Не хотел играть в группе Лиги чемпионов. Возможно, меня сейчас неправильно поймут, но Лига чемпионов – это другой уровень, другие соперники. Я всегда очень тяжело переживаю крупные поражения «Карабаха», а в Лиге чемпионов вероятность разгромно проиграть присутствует всегда, в каждой игре.

Лично для меня предпочтительнее играть в группе Лиги Европы и пробиться в 1/16 финала этого турнира. Но для всех болельщиков «Карабаха», для всего Азербайджана попадание в групповой раунд Лиги чемпионов имело огромное значение.

Хорошо, что, наконец-то, один раз попали в группу ЛЧ, но в следующие сезоны лучше играть в Лиге Европы (Смеется.)».

Напомним, что начиная с 2014 года «Карабах» трижды играл в группе Лиги Европы и каждый раз до последнего тура сохранял шансы на выход в 1/16 финала. Однако ни разу добиться поставленной перед собой цели клубу не удалось. В этом сезоне «Карабах» впервые преодолел три квалификационных раунда в Лиге чемпионов и пробился в групповой этап самого престижного клубного турнира планеты.

«Карабах» играет в одной группе с «Челси», «Атлетико» и «Ромой». В первых двух матчах чемпион Азербайджана уступил «Челси» со счетом 0:6 и «Роме» - 1:2. 18 октября в рамках 3-го тура «Карабах» примет на Бакинском Олимпийском стадионе «Атлетико». Игра начнется в 20:00.

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