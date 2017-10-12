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Министр экономики Ирана едет в Азербайджан

 

Министр экономки и финансов Ирана Масуд Карабасиан совершит визит в Азербайджан. Как сообщил АПА пресс-секретарь посольства Ирана в Азербайджане Мухаммедрза Наджафи, визит пройдет 23 - 24 октября.

По словам М. Наджафи, в рамках визита у М.Карабасиана состоится встреча с министром финансов Азербайджана Шахином Мустафаевым. На ней будут обсуждаться вопросы развития экономического сотрудничества двух стран.

Планируется также встреча М.Карабасиана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам М.Наджафи, данный визит будет первой поездкой М.Карабасиана в Азербайджан в качестве сопредседателя межправительственной комиссии Азербайджан - Иран по вопросам экономического, торгового и гуманитарного сотрудничества.

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