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Кто он – новый министр энергетики Азербайджана

 

Новый министр энергетики Азербайджана, Первиз Шахбазов родился в 1969 году в Баку, говорится в его официальной биографии.

В 1986 - 1992 годах он проходил обучение в Государственной нефтяной академии Азербайджана. В 1991 году  был принят на дипломатическую службу. Проработав некоторое время в МИД, П.Шахбазов был направлен на работу в посольство Азербайджана в Германии.

С 1998-го по 2001-й годы он исполнял должность секретаря посольства Азербайджана в Австрии, а с 2005-го по 2016-й - посла Азербайджана в Германии. Женат, имеет двоих детей.

П.Шахбазов приходится сыном управляющему делами президента Азербайджана Октаю Шахбазову.

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