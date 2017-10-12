Россия ответит на американские танки "Искандерами"

Россия может ответить на развертывание в Польше бронетанковой дивизии США усилением своей группировки "Искандеров", которые дислоцированы в том числе в Калининградской области. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Это создает предпосылки, которые в последующем могут позволить им создать определенный плацдарм", - отметил Шаманов.

Председатель комитета Госдумы по обороне подчеркнул, что в данной связи непременно будут предприняты ответные меры, назвав одной из таковых развертывание дополнительных подразделений Вооруженных сил РФ на западном направлении.

"Не только частей и подразделений, но и средств поражения. Например, усиление группировки тех же "Искандеров", в том числе в Калининграде", - указал парламентарий.

"Это делается без согласования с нами, что категорически запрещено международными договоренностями", - также отметил он.

В четверг в минобороны РФ заявили, что США, воспользовавшись царящей в Европе истерией по поводу российских военных учений "Запад - 2017", развернули в Польше бронетанковую дивизию.