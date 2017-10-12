Соответственно плану подготовки ВС Азербайджана на 2017 год и в целях совершенствования боевых навыков личного состава национальной армии проведены были учения ракетных и артиллерийских соединений, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе учений, проведенных в условиях, приближенных к боевым, артиллерийские подразделения выполнили задачи по выходу в районы сосредоточения, принятию решений, занятию огневых и стартовых позиций с соблюдением скрытности, а также перемещению во время боя и другие задания.

С целью обеспечения точности и интенсивности боевых практических стрельб были использованы современные автоматизированные системы управления.

Для корректировки огня были применены беспилотные летательные аппараты.