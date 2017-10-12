Пентагон похвалил Азербайджан за вклад в стабильность Афганистана

Пентагон высоко оценивает вклад Азербайджана в обеспечение стабильности в Афганистане и поддержку АР усилий по борьбе с международным терроризмом, заявила исполняющая обязанности заместителя помощника министра обороны США Лора Купер.

«Баку вносит посильный вклад в обеспечение стабильности и безопасности в рамках проводимой в Афганистане миротворческой миссии и является проверенным партнером США в вопросах борьбы с глобальным терроризмом», - подчеркнула Л.Купер в беседе с журналистами.

Она дала высокую оценку вкладу, внесенному подразделением из 94 азербайджанских военнослужащих-миротворцев в дело обеспечение мира и стабильности в Афганистане.