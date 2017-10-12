Россия тонет в долгах

Внешний долг России в период с января по сентябрь текущего года вырос на 23,3 млрд. (4,5%) и составил $537,5 млрд. Об этом сообщает Банк России.

«Внешний долг России по состоянию на 1 октября 2017 года, по оценке Банка России, составил $537,5 млрд., что на $23,3 млрд., или на 4,5%, выше показателя на начало года», — заявил регулятор.

В ЦБ пояснили, что увеличение внешних обязательств органов государственного управления на $12,5 млрд. обусловлено приобретением нерезидентами суверенных долговых инструментов в российских рублях на вторичном рынке.

Долг прочих секторов вырос на $12,9 млрд., или на 3,8%, что в значительной степени обусловлено поступлением кредитных ресурсов от связанных зарубежных структур.