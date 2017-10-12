Ильхам Алиев наградил железнодорожников

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении ряду работников железнодорожного транспорта звания «Заслуженный инженер».
Как сообщает АзерТАдж, за заслуги в развитии железнодорожного транспорта звания «Заслуженный инженер» удостоены:
Алиев Муса Эррахман оглу,
Керимов Панах Сабир оглу,
Мамедов Хикмет Шамиль оглу,
Сафаров Хикмет Шамиль оглу.
Другим распоряжением главы государства за эффективную деятельность по развитию железнодорожного транспорта страны группа работников АЖТ награждена медалью «Терегги», а одному из них - Али Мамедову за заслуги в развитии железнодорожного транспорта назначена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.