Подписаться на уведомления
 

Ильхам Алиев наградил железнодорожников

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении ряду работников железнодорожного транспорта звания «Заслуженный инженер».

Как сообщает АзерТАдж, за заслуги в развитии железнодорожного транспорта звания «Заслуженный инженер» удостоены:

Алиев Муса Эррахман оглу,

Керимов Панах Сабир оглу,

Мамедов Хикмет Шамиль оглу, 

Сафаров Хикмет Шамиль оглу.

Другим распоряжением главы государства за эффективную деятельность по развитию железнодорожного транспорта страны группа работников АЖТ награждена медалью «Терегги», а одному из них - Али Мамедову за заслуги в развитии железнодорожного транспорта назначена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.

432 просмотров


Старости
У нас проблемы с телефоном и интернетом. Случайно или нет?
У нас проблемы с телефоном и интернетом. Случайно или нет? информационная безопасность
Наша погода
Сегодня 20° / 13°
13 Окт 19° / 12°
14 Окт 19° / 13°
15 Окт 19° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   2.0194 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Президент Болгарии в Баку
Тяжелое ДТП на трассе Баку-Шемаха: есть раненые
В Молдове хотят изменить название госязыка
Курс биткойна пробил рекордную отметку в $5100
Ирак отказался использовать армию против курдов
Путин пообещал помочь превратить Казахстан в космическую державу
Ильхам Алиев наградил железнодорожников
Россия тонет в долгах
ФАТХ и ХАМАС договорились о примирении
Пентагон похвалил Азербайджан за вклад в стабильность Афганистана
Ракетные стрельбы азербайджанской армии фото; видео
Россия ответит на американские танки "Искандерами"
Шведские ученые: Викинги исповедовали ислам
Кто он – новый министр энергетики Азербайджана
Ильхам Алиев назначил нового министра энергетики фото
Министр экономики Ирана едет в Азербайджан
Рашад Садыхов: «Я не хотел попадания «Карабаха» в групповой раунд Лиги чемпионов»
Назарбаев пошутил во время встречи с немецкими бизнесменами
Таможня дает добро на ввоз некачественного сливочного масла?
США выходят из ЮНЕСКО обновлено
Представитель минобороны США в Баку
На военном параде в Мадриде разбился истребитель
Иран проявляет интерес к азербайджанскому дизелю
Ильхам Алиев: «Азербайджан доволен, что Москва и Вашингтон выбрали Баку»
Дутерте потребовал убивать только крупных наркоторговцев
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться