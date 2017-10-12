Путин пообещал помочь превратить Казахстан в космическую державу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил о его договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию российско-казахстанского проекта в целях вступления РК в клуб космических держав, передает ТАСС.

"Мы договорились об осуществлении программы на Байконуре, когда мы на отдельных площадках будем развивать совместные предприятия с Россией - Байтерек, когда мы будем строить отдельную пусковую установку для ракеты с чистым топливом - кислород-водород", - сказал Назарбаев журналистам, подводя итоги своей встречи с Путиным.

По словам казахстанского лидера, реализация названных им планов намечена на 2022 год.

"Казахстан становится точно космической державой", - заявил президент.