Ирак отказался использовать армию против курдов

Ирак не будет использовать свою армию против населения курдской автономии, в которой прошел референдум о независимости. Об этом в четверг заявил глава иракского правительства Хайдер аль-Абади.

"Мы не можем использовать нашу армию, достигшую победы на глазах у всего мира и ставшую одной из самых сильных среди стран региона по боеспособности, против нашего народа, вступать в войну с нашими курдскими и другими гражданами", — цитирует слова премьера его канцелярия.

В то же время, однако, глава правительства подчеркнул, что долгом властей "является сохранение целостности государства, соблюдение конституции, защита граждан от какой-либо агрессии, установление федеральной власти, контроль над нефтяными доходами, а также над пограничными пунктами ради интересов граждан-курдов".