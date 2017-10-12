В Молдове хотят изменить название госязыка

Фракция Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) предложила в парламенте поправку к Конституции страны, предусматривающую изменение названия государственного языка с "молдавского" на "румынский", заявил в четверг журналистам председатель фракции ЛДПМ Тудор Делиу, сообщает РИА Новости.

"Фракция ЛДПМ инициировала в парламенте процедуру изменения статьи 13 пункта 1 Конституции, а именно замену синтагмы "молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики", на "румынский язык". Мы хотим восстановить историческую правду. Нас радует тот факт, что сегодня нам удалось собрать необходимое количество подписей – 34, – для того чтобы представить проект в Конституционный суд (КС)", — сообщил Делиу.

Чтобы парламент перешел к обсуждению инициативы по изменению Конституции, необходимо получить положительное заключение КС, принятое не менее чем четырьмя из шести судей. Чтобы поправка вступила в силу, нужно, чтобы за нее проголосовали 67 депутатов в 101-местном парламенте.