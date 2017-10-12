Тяжелое ДТП на трассе Баку-Шемаха: есть раненые

На 78-м километре автомагистрали Баку - Шемаха произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, сообщает АПА.
Согласно информации, на территории Гобустанского района столкнулись два автомобиля марки «Мерседес». В результате аварии тяжелые травмы получили семь человек - жители Агсуинского и Исмаиллинского районов. Пострадавшие госпитализированы в Шемахинскую РЦБ.
В результате ДТП на дороге возникли пробки.
По факту в следственном отделе Главного управления дорожной полиции ведется расследование.