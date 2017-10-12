Ирак почти освобожден от ИГИЛ

Свыше 95% территории Ирака, ранее контролируемой группировкой "Исламское государство", освобождено от боевиков, сообщил на брифинге для журналистов генерал-майор Роберт Уайт, возглавляющий операцию Inherent Resolve, которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США. Об этом передает ТАСС.

"США и их партнерам по коалиции удалось освободить от боевиков 95% территории Ирака, которая ранее находилась под контролем ИГ, - отметил Уайт. - Враг отступает, и боевики сдаются в массовом порядке. Они знают, что проигрывают".