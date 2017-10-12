Премьер Ирака о диалоге с курдами

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что признание территориальной целостности и единства Ирака является условием для начала диалога с Иракским Курдистаном, сообщает РИА Новости.

"Наша позиция ясна. Любой диалог должен базироваться на следующих основах — это единство Ирака, выполнение Конституции Ирака и отказ от результатов референдума. Эта позиция не нуждается ни в переговорах, ни в инициативах, ни в посредничестве", — сказал аль-Абади журналистам.

Его выступление появилось в микроблоге правительства Ирака в Twitter.

Аль-Абади отметил, что власти Ирака не бойкотируют Курдистан, и отношения между Ираком и регионом продолжаются.