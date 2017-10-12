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Турция закрыла свои порты для судов из Крыма

 

Турция запретила судам из Крыма заходить в турецкие порты. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган, передает Корреспондент.

По ее словам, 6 октября руководство Палаты судоходства Турции направило своим морским перевозчикам и руководству портов письмо с требованием принять меры с учетом внешней политики страны. Речь идет об ограничениях, наложенных на заходы судов в порты Крыма.

"Турецким портам, морским агентам, операторам и судовладельцам официально сообщается о том, что суда, прибывающие из Крыма и его портов, не пропускаются в Турцию, а разрешение на отплытие из портов этого региона не предоставляется", - заявила Сарган.

Она также заявила, что в стране вводится жесткая система контроля судов, в том числе их документации. При этом руководство портов обязывают требовать от судов доказательства того, что последней точкой их отбытия не был крымский порт и они не направляются в Крым. А порты не имеют права оформлять пошлины, портовые и торговые документы, имеющие на себе отметку Крым.

По словам Сарган, эти правила распространяются на все без исключения суда, несмотря на их владельцев, флаги стран и загруженность.

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